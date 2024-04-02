Россиянам рассказали, какие новые требования появятся к сдаче квартиры

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С 3 апреля вступают в силу новые требования к сдаче жилого помещения в аренду. Теперь в Жилищном кодексе России (ЖК РФ) будет указано, что собственник обязан обеспечивать соблюдение прав и законных интересов соседей. К каким еще правилам надо приготовиться арендаторам и собственникам, рассказали эксперты в беседе с Life.ru.

Как отметил юрист Максим Васькин, арендодателю стоит перестраховаться и включить в договор пункт о возмещении потерь или выплате неустойки арендатором, если его действия приведут к нарушениям прав и законных интересов соседей.

При этом он заметил, что закон не указывает, какая именно ответственность грозит собственнику. В нем сказано, что граждане вправе обратиться в суд за защитой их нарушенных прав.

В свою очередь, юрист Србуи Иващенко отметил, что после 3 апреля 2024 года у жильцов также останется возможность сдачи квартиры посуточно, но при условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, а также с учетом правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений приборами учета и ряда других условий.

"Мое мнение насчет данных изменений заключается в том, что изменение части 2 статьи 30 ЖК РФ по своему содержанию дублирует положения части 4 этой же статьи, согласно которым собственник жилого помещения обязан соблюдать права и законные интересы соседей", – прокомментировала Иващенко.

Тем не менее после вступления в силу новых поправок контроль за соблюдением всех норм сдачи жилья, а также контроль за прозрачностью рынка аренды может усилиться. В частности, собственникам жилья не стоит забывать, что они должны платить подоходный налог. Для физических лиц он составляет 13%, а для ИП – 6%.

Ранее заммэра Москвы по имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что арендаторы нежилой недвижимости в Москве получат льготы на 7 миллиардов рублей. Кроме того, Ефимов напомнил, что в городе предусмотрены различные льготы на аренду. Так, для предпринимателей действуют минимальная ставка на уровне 6 тысяч рублей за квадратный метр в год и льготная ставка в размере 4,6 тысячи рублей.