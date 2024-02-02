Путин заявил, что на арендное жилье для сотрудников ОПК выделили 1,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2024 году государство выделило 1,5 миллиарда рублей на аренду жилья для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщил Владимир Путин.

"Что касается арендного жилья. Начали это делать уже. В 2024 году выделены соответствующие деньги из федерального бюджета на приобретение и предоставление арендного жилья и на субсидирование арендных расходов на оплату этого жилья", – сказал он.

По словам главы государства, мера затронет 38 тысяч человек.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что заводы оборонно-промышленного комплекса в несколько раз увеличили производство наиболее востребованных средств поражения и оружия для бесперебойного снабжения ВС РФ. По его словам, специалисты ОПК бросили вызов военно-техническому потенциалу западных государств.

