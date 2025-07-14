В России могут усложнить регистрацию прав собственников на жилье

В России предлагают ввести особый подход к сомнительным сделкам с жильем. Государственную регистрацию прав собственников хотят продлевать или даже приостанавливать на срок до 20 дней. Такие предложения озвучены в отзыве Генпрокуратуры на законопроект о риелторской деятельности.

Речь идет о ситуациях, когда продавец, например, получает слишком маленькую сумму за свою недвижимость или продает свое единственное жилье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.