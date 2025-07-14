Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля, 07:15

Политика

В России могут усложнить регистрацию прав собственников на жилье

В России могут усложнить регистрацию прав собственников на жилье

Новости мира: огненные торнадо вызвали лесные пожары в американских Колорадо и Юте

Плацдарм в Курской области, по мнению экспертов, может стать ключевым для наступления

В США готовят ввести новый пакет санкций против торговых партнеров России

США введут 30% пошлины на товары из ЕС с 1 августа

Новости мира: переселенцы из Карабаха устроили сидячую забастовку в Ереване

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Зеленая Долина в ДНР

Новости мира: чучело Трампа и флаг США сожгли на демонстрации в Бразилии

Новости мира: жена Макрона вновь отказалась подать руку своему мужу

Новости мира: Трамп сделает серьезное заявление по России

В России предлагают ввести особый подход к сомнительным сделкам с жильем. Государственную регистрацию прав собственников хотят продлевать или даже приостанавливать на срок до 20 дней. Такие предложения озвучены в отзыве Генпрокуратуры на законопроект о риелторской деятельности.

Речь идет о ситуациях, когда продавец, например, получает слишком маленькую сумму за свою недвижимость или продает свое единственное жилье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществонедвижимостьвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика