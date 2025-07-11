11 июля, 07:30Политика
ВС РФ продвинулись в Запорожской области
Вооруженные силы РФ продвинулись в Запорожской области. С помощью дронов российские военные уничтожают временные пункты размещения противника, пулеметные позиции и несколько блиндажей с пехотой.
Кроме того, на южнодонецком направлении бойцы российской армии ликвидировали украинские пункты управления беспилотниками возле поселка Карла Маркса. Также были разрушены укрытия противника и боеприпасы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.