Вооруженные силы РФ продвинулись в Запорожской области. С помощью дронов российские военные уничтожают временные пункты размещения противника, пулеметные позиции и несколько блиндажей с пехотой.

Кроме того, на южнодонецком направлении бойцы российской армии ликвидировали украинские пункты управления беспилотниками возле поселка Карла Маркса. Также были разрушены укрытия противника и боеприпасы.

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