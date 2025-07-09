Биолог Трофимова рассказала, что ядовитые сорняки на даче могут привести к смерти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова сообщила о трех ядовитых сорняках, которые можно найти на дачах, сообщает News.ru.

При контакте с человеком болиголов пятнистый, белена и лютик едкий могут привести к тяжелым отравлениям и смерти. Первое растение отличается стволом с фиолетовыми пятнами. Если растереть его, то от ствола будет разноситься мышиный запах. Все части болиголова наполнены алкалоидами, из-за чего ядовиты для человека. В Древней Греции растение применили для казни философа Сократа.

У белены крупные желтые цветы. Однако в небольших количествах растение может вызвать у человека галлюцинации, судороги и смерть. В лютике едком находятся вещества протоанемонина типа камфоры. Из-за них у людей может появиться сильное раздражение кожи, слизистых оболочек дыхательной системы и внутренних органов.

"Случайно потерев глаза, можно на время ослепнуть. Внешне похож на него лютик ползучий, который имеет стелющийся, толстый, укореняющийся в узлах стебель и не представляет такой опасности", – сказала Трофимова.

Ранее комитет по вопросам собственности подготовил ко второму чтению в Госдуме законопроект о способах борьбы с борщевиком. В поправках определены методы борьбы с сорняком – механическое удаление, использование химических средств и биологических агентов.