В ГД предложили законодательно закрепить способы борьбы с борщевиком

В России хотят законодательно закрепить способы борьбы с борщевиком. Соответствующий законопроект ко второму чтению в Госдуме подготовил комитет по вопросам собственности.

В документе говорится об устранении угроз, которые связаны с распространением чужеродных видов растений. Поправками планируется с точностью определить способы борьбы с такими растениями – механическое удаление, использование химических средств и биологических агентов.

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