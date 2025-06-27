27 июня, 07:45Политика
В ГД предложили законодательно закрепить способы борьбы с борщевиком
В России хотят законодательно закрепить способы борьбы с борщевиком. Соответствующий законопроект ко второму чтению в Госдуме подготовил комитет по вопросам собственности.
В документе говорится об устранении угроз, которые связаны с распространением чужеродных видов растений. Поправками планируется с точностью определить способы борьбы с такими растениями – механическое удаление, использование химических средств и биологических агентов.
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