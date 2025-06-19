Опасные для здоровья сорняки чаще стали появляться на дачных участках

На дачных участках все чаще встречаются сорняки, опасные как для других растений, так и для здоровья человека. Об этом предупреждают специалисты.

Речь идет о таком сорняке, как золотарник канадский. Часто его выращивают в декоративных целях, но не все знают, что его обильная пыльца является сильным аллергеном. Цветение сорняка сказывается на здоровье детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Следует обратить внимание также на крестовник, он опасен для животных и тоже вызывает аллергические реакции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.