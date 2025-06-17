ГД приняла закон о запрете открывать счета подросткам без согласия родителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы утвердили во втором и третьем чтениях закон, согласно которому банки не смогут заключать с подростками в возрасте от 14 до 18 лет договоры на открытие счета и выпуск карты без согласия их родителей или законных представителей.

Изменения будут внесены во вторую часть Гражданского кодекса РФ. Исключением из этого требования станут случаи, когда подросток признан полностью дееспособным, то есть работает по трудовому договору или находится в браке.

Документ вступит в силу с 1 августа 2025 года. По мнению депутатов, данный закон позволит предотвратить вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность, а также обезопасит их от необдуманных действий.

Ранее Банк России предлагал разрешить родителям получать уведомления от банков по картам детей до их совершеннолетия для защиты от дропперства. По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, этот механизм необходим, так как в настоящее время в дропперство мошенники вовлекают подростков.

