Врач Байтурова: молоко с долгим сроком годности не теряет полезных свойств

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Любое молоко животного происхождения полезно для здорового организма. При этом не стоит выбирать только обезжиренное, посоветовала в разговоре с телеканалом Москва 24 врач-эндокринолог, диетолог Евгения Байтурова.

Она отметила, что для хорошего усвоения коровьего, козьего и другого молока пищеварительная система должна быть здорова, чтобы вырабатывать достаточно ферментов.

"Если же есть лактазная недостаточность (неспособность организма расщепить молочный сахар. – Прим. ред.), продукт не усваивается и начинаются проблемы с пищеварением. Например, начинает крутить живот, возникают бурление и другие неприятные ощущения", – предупредила врач.

Она добавила, что усвояемость молока может зависеть и от его количества. Некоторые могут переварить один стакан напитка, а вот с большим объемом уже не справляются.





Евгения Байтурова врач-эндокринолог, диетолог Также многие уверены, что обезжиренное молоко полезнее обычного, но это не так. Между ними почти нет никакой разницы – только немного в калориях.

Говоря о том, какое молоко полезнее – коровье или козье, эксперт подчеркнула, что ощутимой разницы нет. Напитки лишь немного отличаются по составу витаминов и микроэлементов. Но стоит отметить, что козье усваивается быстрее, добавила врач в программе "Доктор 24".

Также не нужно намеренно избегать стерилизованного, пастеризованного или ультрапастеризованного молока с долгим сроком годности, сказала эксперт.

"Чтобы продукт добрался до покупателя, срок хранения приходится увеличивать. Однако витамины, белок, кальций и жир в таких напитках остаются. Термическая обработка лишь позволяет избавить их от порчи. Тем не менее стоит выбирать продукт с меньшим сроком годности, если вы выпьете его в течение одного-двух дней", – заключила Байтурова.

Ранее врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Нина Кливитская рассказала, что при лактазной недостаточности молоко может привести к акне. Кроме того, молочный сахар повышает уровень глюкозы и инсулина в крови, стимулируя появление высыпаний на лице.