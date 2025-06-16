Эксперт Волокитина: молочные продукты нужно хранить в самой холодной зоне холодильника

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Молочные продукты, в частности творог, сметану, йогурты, ряженку, кефир, простоквашу, во время летней жары необходимо хранить в самой холодной зоне холодильника и после вскрытия употреблять в течение 1–2 суток. Об этом заявила кандидат технических наук, доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Зинаида Волокитина, сообщает Life.ru.

По словам технолога, во время выбора молочных продуктов особое внимание нужно уделять упаковке товара. Она должна быть герметичной, без повреждений и вздутий. При этом наилучшим вариантом для покупки станет продукт в вакуумной упаковке или герметичном контейнере, они способны защитить товар от проникновения бактерий.

Также специалист рассказала, как правильно выбрать творог. В его состав должны входить только молоко и закваска, без добавления растительных жиров и консервантов. Кроме того, продукт должен храниться в магазине при температуре от 2 до 4 градусов выше нуля.

После покупки молочку следует поместить в холодильник как можно скорее, а если она находится в открытой упаковке – переложить в стеклянную или керамическую емкость с плотно закрывающейся крышкой, подчеркнула Волокитина.

Вместе с тем она обратила внимание, что в жаркое время года срок годности творога может уменьшиться. Когда продукт находится в фабричной упаковке, он сохраняет свежесть на протяжении 3–4 дней, однако после вскрытия творог остается свежим не более суток. Домашний продукт, не содержащий консервантов, следует употребить в течение 36 часов.

Кроме того, от летней жары страдают кусты помидоров, которые растут на грядках. Под воздействием высокой температуры листья поникают, и полив становится бессмысленным, поскольку вода из земли быстро испаряется и не успевает напитать корни. Однако если положить на каждый куст по два кирпича, проблема исчезнет, сообщает Pravda.Ru.

Эксперты пояснили, что лучше всего кирпичи укладывать по бокам растения, слегка придавив их к земле. Они будут нагреваться от солнца днем, вечером отдавать тепло и влагу в почву, тем самым стабилизировав температуру и замедлив исправление воды.

Таким образом дачники смогут сохранить влажность корней, защитить куст от перепадов температуры, а также улучшить условия для созревания плодов. Кроме того, благодаря такому методу можно будет сократить полив до одного раза в два дня, даже при условии сухой погоды.

Ранее диетолог Римма Мойсенко заявила, что летом лучше всего употреблять в пищу легкий белок – индейку, курицу, морепродукты и рыбу – в сочетании с овощами. По словам эксперта, в жаркую погоду следует не злоупотреблять соленой пищей, например копченостями и чипсами, поскольку такая еда приведет к обезвоживанию организма.