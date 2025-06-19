Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 01:30

Общество

Игрушки Labubu с лицами российских политиков представили на ПМЭФ

Игрушки Labubu с лицами российских политиков представили на ПМЭФ

Опасные для здоровья сорняки чаще стали появляться на дачных участках

Врачи рассказали, для кого может быть опасна клубника

Домашних животных обсудят в программе "Миллион вопросов"

Эксперты рассказали, как дожди в Московском регионе повлияют на урожай

313 детей родились в Москве 18 июня

Инвестсчета для детей запустят в России

Столичные студенты смогут путешествовать по программе "Студтуризм"

"Утро": 16 градусов тепла ожидается в Москве днем 19 июня

В соцсетях начали обсуждать, какими блюдами угощают участников ПМЭФ-2025

Игрушки Labubu с лицами российских политиков представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Участникам показали фигурки с главой МИД Сергеем Лавровым, заместителем руководителя Совбеза Дмитрием Медведевым, главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и представителем Кремля Дмитрием Песковым.

Организаторы заявили, что они решили взять тренд, который сейчас популярен у инфлюенсеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕкатерина ЕфимцеваАлена Суббота

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика