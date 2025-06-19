Игрушки Labubu с лицами российских политиков представили на ПМЭФ

Игрушки Labubu с лицами российских политиков представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Участникам показали фигурки с главой МИД Сергеем Лавровым, заместителем руководителя Совбеза Дмитрием Медведевым, главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и представителем Кремля Дмитрием Песковым.

Организаторы заявили, что они решили взять тренд, который сейчас популярен у инфлюенсеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.