19 июня, 01:30Общество
Игрушки Labubu с лицами российских политиков представили на ПМЭФ
Игрушки Labubu с лицами российских политиков представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Участникам показали фигурки с главой МИД Сергеем Лавровым, заместителем руководителя Совбеза Дмитрием Медведевым, главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и представителем Кремля Дмитрием Песковым.
Организаторы заявили, что они решили взять тренд, который сейчас популярен у инфлюенсеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.