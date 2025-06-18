Ученые из "Газпром нефть" представили на ПМЭФ-2025 арт-проект "Террабайт"

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) ученые из "Газпром нефть" представили арт-проект "Террабайт". Он был разработан геофизиками компании вместе с российскими медиахудожниками.

Проект посвящен цифровым технологиям исследования недр Земли. Его идея заключается в том, чтобы объяснить сложные технологии и геологические процессы простым, но научно достоверным языком.

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