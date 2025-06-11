РАН: Солнце прошло период максимальной активности

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Солнце прошло период максимальной активности в текущем 25-м по счету цикле (с 1755 года, когда началось тщательное изучение солнечной активности и пятен. – Прим. ред.), заявил руководитель лаборатории Солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в беседе с РИА Новости.

Ученый уточнил, что солнечная активность находится на выраженной стадии спада, она может завершиться примерно к 2030 году. Следующий пик активности светила может наступить в районе 2034 и 2036 годов. По прогнозам, это будет сильнее текущего пика.

При этом индекс числа солнечных пятен в текущем сезоне составил 79 единиц, резко упав в мае 2025 года, то есть опустившись до минимального с августа 2022 года значения. При этом еще в апреле индекс держался на уровне в около 140 единиц.

Но это не исключает возможность возврата звезды к пиковым значениям, которые были близки к зарегистрированным в 2024 году. Хотя абсолютным пиком текущего солнечного цикла может стать август 2024 года, когда индекс равнялся 216.

По прошлогодним прогнозам, Солнце могло выйти на свой пик в апреле текущего года, но уже в начале 2025 года стало понятно, что этот сценарий может быть ошибочным. На тот момент ученые выявили резкое изменение характера активности Солнца.

Вместо крупных активных областей на поверхности светила начали доминировать корональные дыры, структуры, которые быстрее всего растут на фазе спада. Резко снизилось и число крупных вспышек. За 5 месяцев с начала текущего года было лишь 8 таких явлений высшего балла X, тогда как за весь 2024 год их было 54.

"Теперь же эти косвенные предварительные признаки получили подтверждение и в фактических индексах солнечного цикла. Возврат Солнца к пиковым значениям, который смотрелся сомнительно уже в начале года, после мая 2025 года представляется полностью невероятным, так как потребует почти трехкратного роста числа солнечных пятен", – заключил Богачев.

Ранее на Земле завершилась магнитная буря, ставшая самой продолжительной серией непрерывных геомагнитных возмущений и бурь с апреля 2017 года. Буря длилась примерно 66 часов подряд, но затем геомагнитные индексы вернулись в зеленую зону. При этом шансы на возобновление бури были почти нулевыми, отмечали эксперты.

