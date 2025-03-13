Проекты Москвы стали лауреатами премии "Цифровые вершины"

Проекты столицы стали победителями национальной премии "Цифровые вершины", которая поощряет лучшие отечественные решения в области информационных технологий. Награждение состоялось в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Среди лауреатов – проекты "Зима в Москве" и облачная платформа Mos.Hub, а также платформа "МосМедИИ", умный сервис по математике на базе искусственного интеллекта, киноплатформа Москино, мобильное приложение "Команда Москвы" и проекты департамента транспорта Москвы.

Всего в конкурсе участвовали более 700 проектов из 44 регионов России и стран ЕАЭС. Экспертное жюри оценивало технологические характеристики, включая использование искусственного интеллекта, архитектуру решений и социально-экономический эффект от их внедрения.

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