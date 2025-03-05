Собянин: мероприятия проекта "Зима в Москве" посетили почти 30 млн человек

Почти 30 миллионов человек стали участниками масштабного проекта "Зима в Москве". Об этом сообщил в своем личном блоге Сергей Собянин.

Мэр отметил, что жители и гости столицы смогли посетить сразу несколько фестивалей, например, "Путешествие в Рождество" и "Усадьбы Москвы", увидеть парад Дедов Морозов и Снегурочек и многие другие мероприятия на разных площадках города.

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