В Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии "Русский Детектив"

В Москве 7 июня состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии "Русский Детектив". Завершился юбилейный пятый сезон. Среди участников были как популярные, так и начинающие авторы, отечественные и иностранные.

Всего организаторы получили почти 500 книжных заявок и более чем 160 кинопроизведений. Премия была учреждена киноканалом "Русский Детектив" в 2020 году, чтобы вдохновлять талантливых авторов, а также обратить внимание аудитории на стоящие новинки.

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