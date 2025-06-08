Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 00:45

Культура

В Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии "Русский Детектив"

В Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии "Русский Детектив"

Программу фестиваля "Театральный бульвар" в эти выходные посвятили Пушкину

В Москве открылись кинотеатры под открытым небом

"Откройте, Давид": Максим Дунаевский

"Кафе Эпоха": Татьяна Аксюта и Евгений Герасимов

В Москве начали реставрацию стены Виктора Цоя

Фестиваль "Солома" стартует в кинопарке "Москино" 7 июня

Фестиваль "Театральный бульвар" примет москвичей на 14 площадках

"Мослекторий": Павел Сурков – о Пушкине

Юбилейный фестиваль "Солома" стартует 7 июня в Москве

В Москве 7 июня состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии "Русский Детектив". Завершился юбилейный пятый сезон. Среди участников были как популярные, так и начинающие авторы, отечественные и иностранные.

Всего организаторы получили почти 500 книжных заявок и более чем 160 кинопроизведений. Премия была учреждена киноканалом "Русский Детектив" в 2020 году, чтобы вдохновлять талантливых авторов, а также обратить внимание аудитории на стоящие новинки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика