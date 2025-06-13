На МКС устранена утечка воздуха из промежуточной камеры модуля "Звезда"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

В Роскосмосе сообщили об устранении утечки воздуха из промежуточной камеры модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Информацию об этом передает пресс-служба ведомства.

Впервые об утечке стало известно в сентябре 2019 года. Последние 5 лет специалисты пытались заделать трещину. Однако, как уточнили в Роскосмосе, все приводило к частичному результату.

После герметизации в июне 2025 года эксперты Центра управления полетами установили, что утечка воздуха в переходной камере была полностью устранена.

Замглавы Роскосмоса, спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в космосе Сергей Крикалев уточнил, что приоритетом в космической программе является безопасность всех тех, кто работает на орбите. Он добавил, что в конце года в рамках программы перекрестных полетов на МКС отправится новый экипаж из российских космонавтов и американского астронавта.

В конце прошлого года российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер открыли выходной люк модуля "Поиск" МКС, чтобы установить спектрометр на модуль "Звезда" в ходе второй внекорабельной деятельности за 2024 год. Они провели в открытом космосе 7 часов и 17 минут.

