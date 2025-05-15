Старт ракеты "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-31" запланирован на июль

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Запуск ракеты "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем (ТГК) "Прогресс МС-31" запланирован на июль. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

На космодроме Байконур в настоящее время продолжается подготовка ТГК к полету по программе 92-й миссии снабжения Международной космической станции (МКС).

В четверг, 15 мая, завершились испытания в безэховой камере монтажно-испытательного корпуса площадки 254. Также была выполнена проверка функционирования бортовой радиотехнической аппаратуры системы сближения и стыковки.

Как уточнили в "Роскосмосе", после работ корабль вернулся на рабочее место технического комплекса для подготовки к пневмовакуумным испытаниям.

В феврале 2025 года ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-30" стартовала с космодрома Байконур. Корабль пристыковался к модулю "Звезда" на МКС в ночь на 2 марта.

Тогда ТГК доставил около 2,6 тонны грузов, включая новый скафандр для выходов в открытый космос, питьевую воду, новую аппаратуру и оборудование.