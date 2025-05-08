"Роскосмос" заключил с КНР меморандум по созданию лунной электростанции

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Госкорпорация "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) подписали меморандум о строительстве лунной электростанции. Об этом сообщили в телеграм-канале "Роскосмоса".

Как отметили в госкорпорации, меморандум включен в список документов, подписанных по итогам встречи Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг, 8 мая.

"Российская электростанция станет важным вкладом в проект Международной научной лунной станции, которую планируется создать к 2036 году", – говорится в сообщении.

Планируется, что на станции будут проводить фундаментальные космические исследования.

Как сообщалось ранее, к проекту Международной научной лунной станции, который реализуют Россия и Китай, присоединились еще 13 стран. Среди них оказались Белоруссия, Пакистан, Азербайджан, Венесуэла, ЮАР, Египет, Таиланд, Сербия и другие.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов отметил, что Россия обладает выдающимися научными школами в области исследования Луны и Марса, а также Венеры, отечественные технологии посадки на которую пока не превзойдены никем в мире.