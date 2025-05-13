Российская орбитальная станция будет использовать источники энергии мощнее, чем на МКС

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос""

Новая Российская орбитальная станция (РОС) будет иметь источники энергии в несколько раз мощнее тех, что сейчас используют на Международной космической станции (МКС). Об этом в интервью ТАСС заявил глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

По словам Красникова, проект РОС выгоден с точки зрения изучения радиации. Также он открывает новые возможности по энергетике. Российская орбитальная станция будет использовать солнечные батареи с высоким КПД.

Ранее сообщалось, что запуск первого модуля РОС намечен на конец 2027 года.

Владимир Путин на совещании в МГТУ имени Баумана, посвященном развитию космической деятельности, заявил, что Новый национальный проект в космической сфере будет утвержден в ближайшее время.

Президент России отметил, что нацпроект обсуждался с главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым в марте. Финансирование проекта будет обеспечено при подготовке федерального бюджета на 2026 год и последующие до 2028-го.