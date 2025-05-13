13 мая, 08:12Наука
Российская орбитальная станция будет использовать источники энергии мощнее, чем на МКС
Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос""
Новая Российская орбитальная станция (РОС) будет иметь источники энергии в несколько раз мощнее тех, что сейчас используют на Международной космической станции (МКС). Об этом в интервью ТАСС заявил глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
По словам Красникова, проект РОС выгоден с точки зрения изучения радиации. Также он открывает новые возможности по энергетике. Российская орбитальная станция будет использовать солнечные батареи с высоким КПД.
Ранее сообщалось, что запуск первого модуля РОС намечен на конец 2027 года.
Владимир Путин на совещании в МГТУ имени Баумана, посвященном развитию космической деятельности, заявил, что Новый национальный проект в космической сфере будет утвержден в ближайшее время.
Президент России отметил, что нацпроект обсуждался с главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым в марте. Финансирование проекта будет обеспечено при подготовке федерального бюджета на 2026 год и последующие до 2028-го.