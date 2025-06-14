14 июня, 12:30Общество
В Подмосковье усилили борьбу с борщевиком после новых случаев ожогов
В Московской области начали активную борьбу с борщевиком – растением, сок которого может вызвать сильнейшие ожоги при попадании на кожу. Только за последние недели пострадали десятки человек. Некоторые из них оказались в токсикологических отделениях, в том числе в НИИ Склифосовского.
В рамках субботников добровольцы используют безопасные методы удаления растения – выкапывают стебель и корень или срезают зонтики. При этом обязательно надевают плотную защитную одежду и резиновые перчатки. Власти Подмосковья напоминают – при контакте с борщевиком следует немедленно промыть кожу и обратиться к врачу.
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