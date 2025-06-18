Столичные школьники смогут освоить азы парусного судоходства

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Школьники смогут научиться управлять лодками и яхтами в ходе летних смен в Московском городском детском морском центре имени Петра Великого. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки города.

"Каждое лето центр развития творчества детей и юношества "Гермес" организует образовательные смены на берегу Химкинского водохранилища. Под руководством опытных педагогов ребята знакомятся с азами парусного судоходства", – уточнила пресс-служба.

В ходе занятий ученики смогут научиться пользоваться картами и спутниковой навигацией, узнавать признаки изменения погоды, определять направление и силу ветра, работать в команде, а также познакомятся с историей кораблестроения и морского дела.

Также их научат пользоваться спасательными жилетами, оказывать первую помощь, помогут освоить греблю на лодках Ял-6, Ял-4, Sava 470 и управление яхтой "Оптимист". Для школьников от 15 до 17 лет есть отдельная программа по управлению маломерным судном, что позволит сдать экзамен на права сразу по достижении 18 лет.

Программы смен доступны для школьников от 7 до 17 лет. В текущем году летние смены могут посетить свыше тысячи школьников. Зарегистрироваться можно на сайте центра развития творчества детей и юношества "Гермес".

Каникулы российских школьников начались 26 мая, они продлятся до 31 августа. Психолог Рената Бахтеева ранее посоветовала родителям при организации детских каникул учитывать интересы ребенка. Также стоит чередовать отдых и творческие занятия. При этом все активности в целях безопасности должны проходить под присмотром взрослых.

