30 июля, 18:15Общество
Отпугивающие птиц наклейки появились на шумозащитных экранах Мытищинской хорды
Около 15 тысяч наклеек, отпугивающих птиц, появились на шумозащитных экранах Мытищинской хорды. По словам местных жителей, пернатые не замечают прозрачные конструкции и врезаются в них.
Наклейки считаются надежным и простым способом отпугивания, поскольку не создают дополнительного шума, не требуют подключения к электросети и являются хорошим визуальным ориентиром для птиц.
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