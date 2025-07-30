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30 июля, 18:15

Общество

Отпугивающие птиц наклейки появились на шумозащитных экранах Мытищинской хорды

Отпугивающие птиц наклейки появились на шумозащитных экранах Мытищинской хорды

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Около 15 тысяч наклеек, отпугивающих птиц, появились на шумозащитных экранах Мытищинской хорды. По словам местных жителей, пернатые не замечают прозрачные конструкции и врезаются в них.

Наклейки считаются надежным и простым способом отпугивания, поскольку не создают дополнительного шума, не требуют подключения к электросети и являются хорошим визуальным ориентиром для птиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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