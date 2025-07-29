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29 июля, 23:00

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В Московском зоопарке отметили Международный день тигра

В Московском зоопарке отметили Международный день тигра

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В Московском зоопарке отметили Международный день тигра. С утра поздравления принимал тигр Степан. Ему подарили кусок говядины и муляж козла.

Степан – гибрид амурского и суматранского тигра. Сейчас он живет в просторном вольере и любит проводить жаркие летние дни во рву с водой. В Москву тигра привезли из Великого Устюга, где он проходил реабилитацию, восстанавливаясь после жизни с контрабандистами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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