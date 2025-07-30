Депутат Колунов: за кормление голубей рядом с домом можно получить штраф

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Штраф могут выписать россиянам за кормление рядом с домами голубей и иных птиц. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Колунов.

Депутат напомнил, что данное деяние может быть квалифицировано как нарушение статьи 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления". Однако, по его словам, она применима лишь в том случае, если из-за кормления голубей возникнут санитарно-эпидемиологические угрозы.

В результате на физлицо может быть наложен штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, на должностное лицо – от 10 до 30 тысяч рублей, а на юрлицо – от 100 до 250 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма будет увеличена. Для физлиц она составит уже от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 30 до 40 тысяч рублей, а для юрлиц – от 250 до 400 тысяч рублей.

Колунов предупредил, что по этой же статье штрафы могут быть выписаны гражданам, которые выбрасывают мусор из окна или оставляют его в подъезде. Он уточнил, что для привлечения к ответственности злоумышленника нужно будет предоставить фото, видео или показания свидетелей о совершении тем или иным человеком нарушения.

Парламентарий также посоветовал до обращения в полицию или Роспотребнадзор направить жалобу в управляющую компанию или ТСЖ с просьбой провести разъяснительную работу.

Ранее юрист Вадим Штуль предупредил, что за нарушения при содержании домашних животных могут грозить большие штрафы или даже уголовная ответственность. По его мнению, более весомое наказание побудит владельцев ответственно следить за питомцами.

В частности, как указал эксперт, хозяева должны убирать за своими животными на прогулках. В противном случае им грозит штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей. Кроме того, если собака кого-то укусит, штраф для физических лиц составит от 10 до 30 тысяч рублей.

