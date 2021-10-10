Москвичам рассказали о правилах кормления белок

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты Мосприроды рекомендуют горожанам не кормить белок до наступления морозов. В противном случае у животных притупятся природные инстинкты в поиске еды, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Подкармливать белок можно после сильного похолодания или после образования наледи на земле. В этот период можно принести к их кормушке сухофрукты, орехи (кроме миндаля), желуди, нежареные и несоленые семечки", – говорится в сообщении.

Москвичам также напомнили об опасности кормления белок с рук. Животные обладают острыми зубами, а также могут быть переносчиками различных заболеваний.

"Для белок можно изготовить кормушки. Устанавливать их нужно на специальных столбиках или на стволах деревьев возле неоживленных дорожек и на небольших полянах возле тропинок. Также домики для белок можно принести в любой экоцентр или дирекцию природных территорий ГПБУ "Мосприрода", – уточняется в сообщении.

В конце сентября специалисты Мосприроды провели "Летнюю утиную перепись". На природных территориях в 223 выводках появилась 1 тысяча 189 птенцов.

Также при переписи учитывались новорожденные птенцы озерной чайки, сизой чайки и крачки, которые входят в Красную книгу Москвы.

