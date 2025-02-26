Москвичи рассказали, как относятся к рабочим чатам

Более 72% сотрудников российских компаний признались, что хотят избавиться от рабочих чатов. В связи с этим Москва 24 решила узнать у жителей столицы, как они относятся к чатам с коллегами.

Одна горожанка сообщила, что у нее сейчас есть много рабочих чатов. По словам москвички, она ставит режим "не беспокоить", чтобы ее не тревожили, когда она отдыхает.

Другая жительница столицы рассказала, что у нее во всех чатах выключены уведомления. Она старается сразу поставить себя в позицию, что не будет доступна в нерабочие часы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.