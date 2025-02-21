Москвичи поделились уникальными фотографиями столицы

В рубрике "Фотопоток" представлены кадры, на которых запечатлена столица – ее самые яркие моменты и необычные детали. Все эти фотографии поступили от москвичей через чат-бот в телеграм-канале "Москва 24". Для участия можно перейти по QR-коду, который показан на экране.

Такие фотографии будут показываться с понедельника по четверг. По пятницам будет выбран победитель рубрики, который получит памятные подарки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.