Эксперты рассказали, как выбрать качественное сливочное масло

Во время масленичной недели, когда многие готовят домашние блины, важно не забыть о сливочном масле, которое нужно как для жарки, так и для начинок.

Нутрициолог Алина Лычагина объяснила, что процесс производства сливочного масла включает несколько этапов. Сливки очищаются, пастеризуются и охлаждаются, после этого происходит их взбивание.

При выборе масла важно обратить внимание на состав: в идеале в составе должно быть только пастеризованные сливки. Также срок годности не должен превышать одного месяца. Если же срок больше, вероятно, в продукт добавлены консерванты.

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