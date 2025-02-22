Шеф-повар рассказал, как выбрать фарш

Шеф-повар Алексей Федотьев рассказал, как выбрать фарш. По его словам, есть некоторые недобросовестные производители, которые в состав фарша для увеличения плотности и снижения стоимости производства закладывают отруби, желатин, лишний жир.

Он посоветовал добавить в фарш немного хлеба, который заберет излишки жира. Также хлеб могут подменить кусочки овощей. Подойдут кабачки, баклажаны и свекла.

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