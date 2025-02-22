Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 февраля, 10:00

Общество

Шеф-повар рассказал, как выбрать фарш

Шеф-повар рассказал, как выбрать фарш

Школьница из Москвы рассказала, как она начала зарабатывать на продаже косметичек

Ветеран СВО Кирилл Косенков рассказал, как занялся бизнесом после службы

Москвичам рассказали о погоде 23 февраля

Москвичам рассказали, какие подарки чаще всего дарят мужчинам на 23 февраля

В Сеть выложили кадры с выловленной навагой, которую оставили на льду на Сахалине

Новости часа: больше 30 тысяч подарков собрали в Москве для участников СВО

В Москве появилась услуга "девушки на 23 Февраля"

"Московский патруль": росгвардейцы провели военно-спортивные состязания

"Московский патруль": мошенники используют новые уловки в преддверии 23 Февраля

Шеф-повар Алексей Федотьев рассказал, как выбрать фарш. По его словам, есть некоторые недобросовестные производители, которые в состав фарша для увеличения плотности и снижения стоимости производства закладывают отруби, желатин, лишний жир.

Он посоветовал добавить в фарш немного хлеба, который заберет излишки жира. Также хлеб могут подменить кусочки овощей. Подойдут кабачки, баклажаны и свекла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика