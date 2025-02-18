Сергей Собянин вручил награды ветеранам, участникам СВО и военнослужащим ПВО

Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города ветеранам Великой Отечественной войны, участникам специальной военной операции и военнослужащим войск ПВО. Торжественная церемония прошла в Белом зале мэрии в преддверии Дня защитника Отечества.

Собянин отметил вклад ветеранов в победу и восстановление страны, а также поблагодарил бойцов СВО за мужество и защиту суверенитета. В Москве юбилейной медали "80 лет Победы" удостоено более 16 тысяч человек, и для большинства награждения прошли в домашних условиях. Некоторые ветераны смогли присутствовать лично, среди них 102-летний Юрий Николаевич Шабунин.

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