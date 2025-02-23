Гигантскую открытку нарисовали снегом на льду Байкала. По словам организаторов, ее можно увидеть даже из космоса.

Размер открытки огромный – она занимает 1 600 квадратных метров. Изображение лотоса появилось на льду озера в рамках ежегодного фестиваля "Снежная открытка". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



