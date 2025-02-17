Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 11:30

Новости

Новости регионов: на Байкале проходит фестиваль ледовых скульптур

Новости регионов: на Байкале проходит фестиваль ледовых скульптур

В Москве зафиксировали самую низкую температуру с начала года

Московские врачи спасли пациента, у которого за сутки 25 раз остановилось сердце

"Утро": москвичам рассказали о погоде 17 февраля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 73% 17 февраля

Москва 24 предложила зрителям присылать кадры столицы в рубрику "Фотопоток"

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 747 мм ртутного столба 17 февраля

"Утро": скорость ветра в Москве достигнет 3–7 м/с 17 февраля

Парикмахер-стилист рассказала, как выбрать сухой шампунь

Телеканал Москва 24 запустил конкурс с призами в преддверии праздников

На озере Байкал проходит ежегодный фестиваль ледовой скульптуры Olkhon Ice Fest. Он продлится около месяца, в зависимости от погодных условий. Участники создают фигуры из льда без предварительных заготовок и эскизов, импровизируя на месте. После завершения фестиваля скульптуры растают и вновь станут частью Байкала.

В Красноярском крае специалисты Минэкологии и полицейские обнаружили нарушения на двух промышленных предприятиях в Канске. Производства загрязняли атмосферу. Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопроисшествияэкологиярегионывидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика