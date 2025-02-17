Новости регионов: на Байкале проходит фестиваль ледовых скульптур

На озере Байкал проходит ежегодный фестиваль ледовой скульптуры Olkhon Ice Fest. Он продлится около месяца, в зависимости от погодных условий. Участники создают фигуры из льда без предварительных заготовок и эскизов, импровизируя на месте. После завершения фестиваля скульптуры растают и вновь станут частью Байкала.

В Красноярском крае специалисты Минэкологии и полицейские обнаружили нарушения на двух промышленных предприятиях в Канске. Производства загрязняли атмосферу. Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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