RT: отключить все рабочие чаты мечтают 72% россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Многие россияне (72%) устали от большого числа рабочих чатов и мечтают покинуть их. Однако 61% признались, что формат переписки в мессенджерах позволяет экономить время. Такие результаты показал опрос одного из аналитических центров, передает RT.

Выяснилось, что рабочие чаты вызывают повышенную нервозность у 37% опрошенных. Также многие сотрудники недовольны общением на рабочие темы в формате переписок, поскольку это предполагает, что они доступны почти постоянно. На это обратили внимание 38% респондентов.

Еще 44% россиян указали, что рабочие переписки могут быть не ограничены по времени. Получать сообщения по работе поздно вечером или рано утром стало нормой для 22% опрошенных.

При этом 17% заявили, что у них не получается сконцентрироваться на отдыхе даже во время отпуска, поскольку они все время ждут новых сообщений. Вместе с тем 8% респондентов указали, что нежелание или невозможность оперативно отреагировать на сообщения коллег может привести к различным негативным последствиям.

Однако строго соблюдают режим отдыха и действительно отключают уведомления в рабочих чатах после завершения рабочего дня только 13% опрошенных. По мнению 51% участников исследования, при возникновении неотложной задачи им, скорее всего, не напишут, а позвонят.

Ранее другое исследование показало, что больше всего в рабочих чатах и переписках россиян раздражают сообщения в нерабочее время и грамматические ошибки. Кроме того, 36% респондентов высказались о долгом ожидании ответа, а почти 34% не любят голосовые сообщения и различные англицизмы, включая "асап" и "отфидбечить".

