В проекте "Московское долголетие" пенсионеры могут открывать свои клубы

Проект "Московское долголетие" предлагает жителям столицы старшего возраста более полутора тысяч клубов по интересам. Участники могут не только присоединяться к занятиям, но и открывать собственные кружки, чтобы делиться знаниями и увлечениями.

Москвичи создают кулинарные, бильярдные, швейные и даже бьюти-клубы. В одном из них 63-летний Сергей учит готовить блюда из подручных продуктов, а 70-летняя Татьяна проводит турниры по бильярду. Участники не только осваивают новые навыки, но и находят единомышленников.

Записаться в клуб можно в ближайшем "Центре московского долголетия", а для открытия своего кружка потребуется команда из трех человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.