25 февраля, 08:00Общество
Эксперт рассказала, как выбрать синий чай
Управляющая магазином чая Анна Мстиславская рассказала, на что обратить внимание при покупке тайского синего чая сорта анчан. По ее словам, напиток производят из цветков клитории тройчатой, которую в 1960-е годы использовали на окрашивания ткани и кожи. Анчан часто смешивают с другими видами чаев, чтобы удивить потребителя настоем и вкусом.
Мстиславская отмечает, что цветки чая должны быть сухими, без повреждений и посторонних примесей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.