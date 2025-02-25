Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 08:00

Общество

Эксперт рассказала, как выбрать синий чай

Эксперт рассказала, как выбрать синий чай

Музей кино сделает вход для москвичек 8 марта бесплатным

Москвичи стали чаще жаловаться на нежелание скидываться на подарки коллегам

Москвичам напомнили о возможности прислать кадры в рубрику "Фотопоток"

Столичные школьники начнут сдавать экзамены на базе операционной системы МЭШ в 2025 году

281 ребенок родился в Москве 24 февраля

В Москве сообщили о выплатах для заключивших контракт с Минобороны

Россиянам напомнили о штрафах за заброшенные земельные участки

Жители Некрасовки поделились кадрами рассвета

"Утро": минус 2 градуса ожидается в Москве днем 25 февраля

Управляющая магазином чая Анна Мстиславская рассказала, на что обратить внимание при покупке тайского синего чая сорта анчан. По ее словам, напиток производят из цветков клитории тройчатой, которую в 1960-е годы использовали на окрашивания ткани и кожи. Анчан часто смешивают с другими видами чаев, чтобы удивить потребителя настоем и вкусом.

Мстиславская отмечает, что цветки чая должны быть сухими, без повреждений и посторонних примесей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаЕвгения Борода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика