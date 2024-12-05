Новые материалы для школьников и учителей появились в библиотеке МЭШ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В библиотеке Московской электронной школы (МЭШ) для учителей и школьников стали доступны новые материалы. Об этом заявили в департамента образования и науки, передает портал mos.ru.

Там появилось более 260 художественных произведений, включая сочинения Михаила Салтыкова-Щедрина, Ивана Шмелева, Вальтера Скотта, Оскара Уайльда и других авторов, а также русские народные сказки.

"Среди новинок – сценарии уроков для учителей химии, физики, русского языка, информатики, биологии, географии и экологии. Методические материалы разработали специалисты Центра педагогического мастерства в рамках городского проекта "В центре науки", – говорится в сообщении.

По каждой дисциплине было подготовлено 30 занятий по 45 минут, куда входят теория, практика, презентации проектов и обсуждения документальных фильмов.

На сегодняшний день в библиотеке МЭШ содержатся свыше 1,8 миллиона образовательных материалов.

Между тем более 173 тысяч школьников с 5-го по 9-й класс используют ИИ-сервис "Цифровой учитель" в МЭШ. Он анализирует ошибки и предлагает дополнительные материалы для улучшения навыков. Особенно сервис отличился в области математики, благодаря чему в будущем планируется расширить количество дисциплин.

