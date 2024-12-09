Путин распространил повышение выплаты на сотрудников ФСБ и других участников СВО

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По указу Владимира Путина выплаты в 4 миллиона рублей получившим инвалидность из-за ранения участникам СВО теперь распространяются и на Росгвардию, ФСБ и другие ведомства. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Нововведение коснется военнослужащих, имеющих специальное звание полиции, а также тех, кого отправили в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Также решение распространяется на командированных в новые регионы, замещающих государственные и муниципальные должности, бойцов спасательных воинских формирований, сотрудников федеральной противопожарной службы, органов принудительного наказания, работников госпредприятий и Следственного комитета.

В конце ноября Путин распространил выплату в размере 400 тысяч рублей участникам спецоперации на сотрудников Росгвардии. Согласно указу, речь идет о единоразовой сумме, которую выплачивают при заключении контракта.