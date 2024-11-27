ГД одобрила частичное сокрытие госорганами информации в военное время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о возможности частично скрывать информацию о деятельности органов власти и организаций на территории, где введено военное положение.

В дополнительной норме к закону "О военном положении" говорится, что на территориях, где президентом РФ введено военное положение, будет ограничиваться доступ к данным о деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций. Порядок такого ограничения определится Верховным судом РФ.

Помимо этого, на таких территориях может быть введен контроль над распространением сведений о работе органов и учреждений прокуратуры и следственных органов Следственного комитета РФ. Правила такого контроля устанавливаются Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом.

Деятельность государственных органов на территориях, где действует военное положение, может быть нарушена из-за террористических атак, экстремистских действий и разведывательных операций противника, отметили авторы инициативы.

В документе подчеркивается, что все структуры, включая судебные органы, органы прокуратуры и следственные органы СК РФ, должны предоставлять информацию о своем местонахождении, графике работы и проводимых мероприятиях.

Ранее Владимир Путин подписал закон о списании задолженностей по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей для участников СВО.

В соответствии с законодательством, кредитные обязательства участников СВО и их супругов прекращаются, если не ранее 1 декабря 2024 года был заключен контракт о прохождении военной службы в войсках РФ сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции и если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по этим обязательствам.