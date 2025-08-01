Путин отметил роль Белоруссии в обменах в рамках российско-украинских переговоров

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Все обмены в рамках переговоров России и Украины проходят на территории Белоруссии. Об этом рассказал Владимир Путин.

Российский лидер также отметил, что Белоруссия оказывала помощь в организации первоначальных переговоров в 2022 году. Потом переговорный процесс переместили в Стамбул.

"Мы очень благодарны (белорусскому президенту. – Прим. ред.) Александру Григорьевичу (Лукашенко. – Прим. ред.) и вообще Белоруссии за ту поддержку, помощь. <…> Я постоянно информирую Александра Григорьевича о результатах этого переговорного процесса", – добавил президент.

Третий раунд прямых российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 23 июля. По его итогам было решено обменяться военнопленными с обеих сторон. Кроме того, Россия предложила передать Украине еще 3 тысячи тел военнослужащих.

Стороны провели последний обмен 23 июля. Сперва российских бойцов доставили на территорию Белоруссии, а после вернули в Подмосковье. По схожей схеме были проведены предыдущие обмены.