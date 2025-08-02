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02 августа, 19:15

Общество

День ВДВ отметили на футбольной арене в Рязани

День ВДВ отметили на футбольной арене в Рязани

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День Воздушно-десантных войск отметили на футбольной арене в Рязани. В начале мероприятия на поле с самолета АН-2 приземлились бойцы с флагами России, Рязани, ВДВ и спецназа.

Затем десантники показали мастерство рукопашного боя, вождения квадроцикла и штурма объекта условного противника. Для местных жителей и гостей города на площадке работала выставка военной техники, оружия и снаряжения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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