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02 августа, 11:15

Общество

В столице отпразднуют День ВДВ 2 августа

В столице отпразднуют День ВДВ 2 августа

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В столице отпразднуют День ВДВ 2 августа. Войскам исполнится 95 лет. Военнослужащие и ветераны посетили литургию в храме Пророка Божия Илии. Это небесный покровитель ВДВ.

Из святыни десантники направились на Красную площадь совершить Крестный ход. Там же на Лобном месте прошел молебен, а потом прохождение парадных расчетов ВДВ. В связи с праздничной программой на улице Ильинке до 13:00 перекрыто движение. Парковаться там запрещено до окончания мероприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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