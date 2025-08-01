Воздушно-космическим силам России исполнилось 10 лет 1 августа. Как рассказал начальник главного штаба этого вида войск Александр Максимцев, в последние три года ВКС играют решающую роль в боевых действиях.

За это время авиация выполнила 460 тысяч боевых вылетов, войска уничтожили более 70 тысяч воздушных целей, включая 30 тысяч беспилотников, а также около 330 баллистических ракет, более 4 тысяч реактивных снарядов. При этом 37 военнослужащих ВКС с начала СВО удостоены звания Героя России.

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