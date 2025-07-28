РКН ответил на сообщения о блокировке WhatsApp и VPN

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Роскомнадзор призывает граждан доверять только официальным сведениям после распространения в Сети информации о блокировке WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) и VPN-сервисов, передает ТАСС.

В РКН напомнили, что решения о блокировке ресурсов принимаются в установленном законом порядке, а информация об этом оперативно доводится до россиян через официальные источники.

В середине июля депутат Госдумы Антон Горелкин призывал WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка. По его словам, ресурс может попасть в список программного обеспечения (ПО) из недружественных стран.

После этого СМИ стали сообщать якобы о блокировке WhatsApp с 1 августа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг мессенджера, заявил, что он должен выполнять российские законы.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил, что информация о возможной блокировке WhatsApp является несостоятельной. Он отказался комментировать слухи, назвав их сомнительными вбросами.

