Профессор Сафонов: в 2025 году в РФ никто не выйдет на пенсию по старости

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Граждане России не уходят на пенсию по старости в 2025 году, так как в стране постепенно увеличивается пенсионный возраст. Об этом РИА Новости рассказал профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Эксперт напомнил, что в период с 2019 по 2022 год пенсионный возраст ежегодно увеличивался на полгода, в связи с чем пожилые люди уходили на пенсию каждый год.

Однако в период с 2023 по 2028 год пенсионный возраст с каждым годом будет подниматься на год. В связи с этим выход на пенсию женщин 1966–1968 годов рождения и мужчин 1961–1963 годов рождения приходится на 2024, 2026 и 2028 годы.

Сафонов уточнил, что период перехода на новый пенсионный возраст в стране регламентирован Федеральным законом № 350-ФЗ от 3 октября 2018 года. В документе прописано, что переход будет осуществляться на протяжении 10 лет, то есть с 2019 по 2028 год.

"Следующие выходы на пенсию будут в 2026 году для женщин 1967 года рождения и мужчин 1962 года рождения", – резюмировал эксперт.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов заявил, что увеличить размер пенсии поможет участие в программе долгосрочных сбережений и выход на пенсию позже установленного срока.

Эксперт напомнил, что при оформлении пенсии через пять лет после достижения необходимого возраста коэффициент повышения выплаты составит 1,36, а начисляемых баллов – 1,45. Если же гражданин выйдет на пенсию через 10 лет, то эти коэффициенты составят 2.11 и 2.32 соответственно.

