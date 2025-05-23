ВКС России провели пуск ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк

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Воздушно-космические силы (ВКС) России запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Пуск ракеты, на борту которой находится космический аппарат, был осуществлен 23 мая в интересах оборонного ведомства. В Минобороны уточнили, что старт "Союза-2.1б" и выведение аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.

"После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", – добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что запуск ракеты "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем (ТГК) "Прогресс МС-31" запланирован на июль. В "Роскосмосе" сообщали, что на космодроме Байконур продолжается подготовка ТГК к полету по программе 92-й миссии снабжения Международной космической станции (МКС).

Испытания в безэховой камере монтажно-испытательного корпуса площадки 254 были завершены 15 мая. Также была выполнена проверка функционирования бортовой радиотехнической аппаратуры системы сближения и стыковки. После корабль вернулся на рабочее место технического комплекса для подготовки к пневмовакуумным испытаниям.

