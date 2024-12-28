Экспедиции россиян на МКС продлят до 9 месяцев с 2025 года

Фото: roscosmos.ru

С 2025 года экспедиции российских космонавтов на Международную космическую станцию на кораблях "Союз МС" продлят с 6 месяцев до 7–9, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

По данным госкорпорации, это поможет сэкономить один корабль за два года.

"Соглашением будут дополнительно предусмотрены два полета астронавтов NASA на кораблях "Союз МС-28" и "Союз МС-29" в 2025 и 2026 годах соответственно и три полета космонавтов "Роскосмоса" на кораблях Crew Dragon", – добавила организация.

В 2024 году к МКС отправились пилотируемые корабли "Союз МС-25" и "Союз МС-26". Также были запущены грузовые корабли "Прогресс МС-26", "Прогресс МС-27", "Прогресс МС-28" и "Прогресс МС-29".

Между тем Россия и Казахстан плотно сотрудничают в сфере космонавтики, в том числе по проекту "Байтерек". Первый пуск российской перспективной ракеты "Союз-5" планируется провести в 2025 году.

Запустить "Союз-5", разработку которого ведет ракетно-космический центр "Прогресс", планировали в декабре 2025 года. Ожидалось, что создание ракеты-носителя завершится 25 ноября 2025 года, а уже 24 декабря ее смогут запустить.

"Союз-5" сможет выводить до 17 тонн полезной нагрузки на низкую круговую орбиту. Ее пуск будет проходить с площадки на Байконуре, которая раньше использовалась для стартов ракет "Зенит".