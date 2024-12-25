25 декабря, 11:27Наука
Двухтысячная ракета Р-7 со спутником стартовала с Байконура
Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"
Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-П" № 5 стартовала с космодрома Байконур. Взлет прошел в 10:45 по московскому времени, рассказали в телеграм-канале "Роскосмоса".
Позже спутник был выведен на рабочую орбиту.
"Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени ракеты – штатно", – говорится в сообщении.
Как отметили в госкорпорации, пуск стал двухтысячным для семейства ракет Р-7.
В конце ноября ракета-носитель "Союз-2.1а" с высокодетальным радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" № 2 стартовала с площадки 1С космодрома Восточный.
"Кондор-ФКА" с орбиты будет осуществлять картографирование поверхности планеты, экологический мониторинг, а также разведку природных ресурсов. Радиолокационный спутник может наблюдать поверхность Земли в любое время суток и при любой погоде.