Путин поздравил десантников с 95-летием создания ВДВ

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Владимир Путин поздравил десантников с профессиональным праздником, а также с 95-летием создания Воздушно-десантных войск.

"Нынешнее поколение солдат и офицеров бережет и приумножает славные ратные традиции, свято чтит законы крепкого десантного братства, доблестно сражается за правду и справедливость в ходе специальной военной операции, с честью отстаивает наши национальные интересы", – подчеркнул президент РФ.

По словам главы государства, мужество, бесстрашие и сила духа представителей ВДВ всегда будут служить примером истинного патриотизма, верности присяге и воинскому долгу.

"Эти качества в полной мере отражает ваш мощный девиз – "Никто, кроме нас". На него равнялись все, кто служил в ВДВ", – заметил российский лидер.

В заключение Путин выразил уверенность в том, что российские десантники продолжат вносить значительный вклад в укрепление боевой мощи ВС РФ, а также обеспечение безопасности России.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 98-й гвардейской дивизии ВДВ, освобождавших Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Глава Минобороны отметил мужество и отвагу бойцов. Он также добавил, что представители дивизии с честью решают задачи на самых важных направлениях спецоперации. Белоусов поблагодарил солдат за успешное выполнение боевых задач.