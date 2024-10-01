01 октября, 10:08Политика
Путин поздравил Сухопутные войска России с профессиональным праздником
Фото: ТАСС/Иван Высочинский
Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск России с профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля.
"У Сухопутных войск – старейшего вида Вооруженных сил России – славная, героическая история. Самоотверженность, отвага и мужество многих поколений воинов, проявленные ими на полях сражений за свободу и независимость Родины, навсегда останутся в памяти нашего народа, в ратной летописи Отечества", – говорится в поздравлении президента.
Путин подчеркнул, что победные традиции ветеранов Сухопутных войск сегодня помогают солдатам и офицерам с честью выполнять ответственные задачи в ходе СВО, а также на других стратегических направлениях.
Ранее, 2 августа, президент поздравил личный состав и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск. Он выразил уверенность, что солдаты ВДВ продолжат надежно стоять на страже независимости России и вносить свой вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности страны.